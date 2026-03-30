قرقاش: المصداقية هي أساس السردية الإعلامية في الحروب

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه على منصة «إكس» أن: "خطاب الإعلام الرسمي الإيراني تعبوي ساذج، بعيد عن العقل والواقعية، ويستدعي لغة الشعارات من زمنٍ مضى حيث لا يخاطب إلا المحازبين، خطاب لا صلة له بما يجري على الأرض في ظل غياب التغطية، وانقطاع الإنترنت، وتآكل المصداقية".

وأضاف معاليه:"وكما أكدنا مراراً، تبقى السردية الإعلامية في الحروب عنصراً حاسماً، ومصداقيتها هي أساس تأثيرها".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 30, 2026