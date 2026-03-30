حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء مجمع الشارقة للفضاء والفلك

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجمع الشارقة للفضاء والفلك.

وبحسب المرسوم تُنشأ مؤسسة متخصصة بعلوم الفضاء والفلك في إمارة الشارقة تسمى "مجمع الشارقة للفضاء والفلك"، وتتبع جامعة الشارقة وتعمل تحت إشرافها.

ونص المرسوم على أن يصدر بتنظيم أهداف مجمع الشارقة للفضاء والفلك واختصاصاته وإدارته وكافة شؤونه قرار من رئيس جامعة الشارقة، ويُنقل إلى مجمع الشارقة للفضاء والفلك جميع موظفي أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وكافة أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ومخصصاتها المالية.

ووفقاً للمرسوم يلغى القانون رقم (2) لسنة 2019م بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.