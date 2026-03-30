الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء مجمع الشارقة للفضاء والفلك

حاكم الشارقة
30 مارس 2026 14:42

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجمع الشارقة للفضاء والفلك.

 

وبحسب المرسوم تُنشأ مؤسسة متخصصة بعلوم الفضاء والفلك في إمارة الشارقة تسمى "مجمع الشارقة للفضاء والفلك"، وتتبع جامعة الشارقة وتعمل تحت إشرافها.

 

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد إطلاق القمر الصناعي «الشارقة سات 2»
سلطان بن أحمد يطلق الهوية المؤسسية لمجمع الشارقة للفضاء

ونص المرسوم على أن يصدر بتنظيم أهداف مجمع الشارقة للفضاء والفلك واختصاصاته وإدارته وكافة شؤونه قرار من رئيس جامعة الشارقة، ويُنقل إلى مجمع الشارقة للفضاء والفلك جميع موظفي أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك وكافة أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ومخصصاتها المالية.

 

ووفقاً للمرسوم يلغى القانون رقم (2) لسنة 2019م بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

المصدر: وام
الفضاء
الفلك
الشارقة
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
علوم الدار
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
اليوم 09:58
بين برشلونة والبرازيل.. إصابات رافينيا والوضع المعكوس!
الرياضة
بين برشلونة والبرازيل.. إصابات رافينيا والوضع المعكوس!
اليوم 09:49
