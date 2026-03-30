تفعيل المواقف المدفوعة في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد بدءاً من 6 أبريل

أعلنت شركة كيو موبيليتي عن بدء تفعيل نظام المواقف المدفوعة في عدد من القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، وذلك اعتباراً من 6 أبريل الجاري .

وتشمل المرحلة الحالية تطبيق النظام في القطاعات التجارية ME10 وME11 بمدينة محمد بن زايد، إضافة إلى المنطقة التجارية الواقعة على الشارع العام ضمن مناطق الفلل Z17-01 وZ19 وZ20 وZ27، نظراً لما تشهده هذه المناطق من كثافة في الحركة والنشاط التجاري.

كما يتضمن القرار تنظيم الوقوف في مناطق الفلل المجاورة، بحيث يقتصر ركن المركبات على حاملي التصاريح أو المصرح لهم فقط، بما يسهم في الحفاظ على خصوصية السكان وتنظيم استخدام المواقف داخل الأحياء السكنية.