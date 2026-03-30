عدد اليوم
«الوطني الاتحادي» يستقبل سفير إثيوبيا

«الوطني الاتحادي» يستقبل سفير إثيوبيا
30 مارس 2026 16:11

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله اليوم في أبوظبي، سعادة جمال بكر عبد الله، سفير جمهورية إثيوبيا لدى الدولة، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، و أبرز التطورات في المنطقة، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات في حماية أمنها وتعزيز الاستقرار، انطلاقًا من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الحلول السياسية لمختلف الأزمات، والإشادة بكفاءة الأجهزة الإماراتية وقدراتها الدفاعية المتقدمة في حماية أمن الدولة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

من حانبه، أعرب سفير إثيوبيا عن تقدير بلاده لعمق علاقات التعاون والشراكة القائمة مع دولة الإمارات، ولنهجها الراسخ في دعم الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع الإمارات تجاه ما تتعرض له من اعتداءات تستهدف سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

المصدر: وام
