حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وتترالوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والمد الثاني عند الساعة 01:15، و الجزرالأول عند الساعة 34:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:43.

أما بحر عمان فيكون الموج خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعه 45:08 والمد الثاني عند الساعة 21:04 ، و الجزر الأول عند الساعة 14:54 و الجزر الثاني عند الساعة 03:27.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: