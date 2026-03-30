الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً

حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً
30 مارس 2026 17:40

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وتترالوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والمد الثاني عند الساعة 01:15، و الجزرالأول عند الساعة 34:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:43.

أما بحر عمان فيكون الموج خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعه 45:08 والمد الثاني عند الساعة 21:04 ، و الجزر الأول عند الساعة 14:54 و الجزر الثاني عند الساعة 03:27.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 26 21 85 35
دبي 25 21 80 30
الشارقة 24 19 85 40
عجمان 24 20 85 60
أم القيوين 24 19 85 60
رأس الخيمة 25 19 85 40
الفجيرة 27 20 70 25
العين 24 17 65 50
ليوا 24 18 30 30
الرويس 27 22 95 60
السلع 27 20 30 60
دلما 28 22 95 40
طنب الكبرى / الصغرى 24 22 80 40
أبو موسى 24 22 80 40

    

    

    

    

    

المصدر: وام
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
أمطار
سقوط أمطار
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©