جلسة عصف ذهني لرئيسات اللجان النسائية في «دبي للمرأة»

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة دبي للمرأة لقاءً جديداً لرئيسات اللجان النسائية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، العضوات في برنامج «تمكين بلس»، تضمّن جلسة عصف ذهني لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز الشراكة بين المؤسسة واللجان النسائية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الحكومي بدبي، التي تُولي أهمية كبيرة لتعزيز دور المرأة ومساعدتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية وحياتها الاجتماعية والأسرية.

في بداية اللقاء، رحّبت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، بالمشاركات، مشيدة بدورهن الفاعل في الدوائر والمؤسسات التي يعملن بها، ومثمّنة جهود حكومة دبي في ترسيخ بيئة عمل داعمة للمرأة، وتعزيز حضورها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية والخطط المستقبلية.

وأكدت أن برنامج «تمكين بلس»، الذي تم إطلاقه بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، يُجسّد التزام المؤسسة بدعم التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ المشاركة المؤثرة للمرأة في مختلف القطاعات، من خلال تطوير برامج نوعية لبناء القدرات بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية متخصصة، إلى جانب الإسهام في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة.

وأضافت: «نحرص في مؤسسة دبي للمرأة على الاستماع المباشر إلى آراء القيادات النسائية، والاستفادة من خبراتهن الميدانية».