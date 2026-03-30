الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تكرم مورديها المتميزين

خلال الحفل (من المصدر)
31 مارس 2026 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مورديها المتميزين لعام 2025، خلال حفل نظمته إدارة المشتريات بقطاع المالية والخدمات، في إطار حرصها على الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الشركاء، بحضور العميد محمد البريك العامري، مدير قطاع المالية والخدمات بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات، وممثلي الشركات المكرمة.
ويأتي تنظيم الحفل تجسيداً لنهج القيادة العامة لشرطة أبوظبي في ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الموردين، وتعزيز قنوات التواصل الفعال، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي، ودعم التميز المؤسسي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة.
وأكد العميد محمد البريك العامري، مدير قطاع المالية والخدمات بالإنابة، أن تكريم الموردين المتميزين يعكس تقدير شرطة أبوظبي لجهودهم ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التطوير والابتكار، مشيداً بمستوى التعاون المثمر الذي يسهم في تقديم خدمات نوعية وفق أعلى المعايير العالمية، ومواكبة توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة والاستدامة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة، واستشراف فرص التعاون المستقبلية، بما يدعم تحقيق التكامل المؤسسي ويرتقي بمستوى الأداء، مؤكداً مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الموردين المتميزين وتسليمهم شهادات التقدير والدروع التذكارية؛ تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة وتعاونهم المستمر، بما يعزز مسيرة التميز، ويجسد قيم الشراكة المستدامة.

