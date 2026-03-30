بدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من «حي المزن» السكني في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)



أعلن مركز أبوظبي العقاري بدء توزيع مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين من المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع حي المزن السكني، والذي بدأ أمس ويستمر حتى اليوم، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطني الإمارة، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير بيئة سكنية متكاملة للأسر الإماراتية، وبالتنسيق مع هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.

ويضم المشروع 896 وحدة سكنية نفذتها شركة «الدار» العقارية، حيث يستفيد من عملية التسليم نحو 100 مواطن، في خطوة تعكس التزام الجهات المعنية بتجسيد توجيهات القيادة الرشيدة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، تزامناً مع «عام الأسرة».

وجرى تجهيز مجلس الشوامخ، بالتنسيق مع إدارة المجالس في ديوان الرئاسة، لاستقبال المستفيدين، وتبسيط إجراءات التسليم، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، انسجاماً مع رؤية إمارة أبوظبي في تمكين المواطنين، وترسيخ منظومة إسكان متكاملة ومستدامة.

شكر وعرفان

شهد مجلس الشوامخ توافد المواطنين المستفيدين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث سادت أجواء من الفرح والبهجة بحصولهم على «مسكن العمر»، في مشهد يعكس عمق الامتنان لما توليه القيادة من اهتمام برفاه المواطن واستقراره. وحرص مركز أبوظبي العقاري على توفير جميع التسهيلات والإجراءات التي تضمن إنجاز معاملات التسليم بسهولة ويسر وسرعة، في بيئة منظمة ومتكاملة الخدمات.

وأعرب المواطنون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على جهودها المتواصلة في توفير مقومات الحياة الكريمة، مؤكدين أن هذه المبادرات تعزز الاستقرار الأسري، وترسخ جودة الحياة.

وأكد عيسى الكيومي، أحد المستفيدين من الوحدات السكنية، أن هذه المكرمة تأتي امتداداً لسلسلة المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن الإماراتي، وتسهم في رفع مستوى معيشته ورفاهيته، معرباً عن سعادته بالحصول على مسكن في مشروع حي المزن، وسعيه لاستكمال إجراءات التسلم والاستقرار فيه.

وقال: القيادة الرشيدة تضع توفير الحياة الكريمة للمواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى بشكل مستمر إلى تلبية احتياجاته في مجالات السكن والصحة والتعليم، مشيراً إلى أن ما تشهده إمارة أبوظبي من نهضة عمرانية وتنموية يؤكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على توفير مساكن وفق أعلى المعايير العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة في تنظيم عملية التسليم، وتبسيط إجراءاتها.

السكن أولوية

من جهته، أشار حسين عبدالله الحارثي إلى أن هذه المنحة أدخلت السعادة إلى أفراد أسرته كافة، معبراً عن امتنانه للقيادة الرشيدة على هذه المبادرة الكريمة. وأكد أن أبناء الإمارات سيواصلون العمل للحفاظ على مكتسبات الدولة، وتعزيز مسيرتها الحضارية.

وأكد الحارثي أن مشروع «حي المزن» يمثل امتداداً للعطاء المتواصل للقيادة، ويعكس رؤيتها في تعزيز التلاحم المجتمعي، وتوفير مقومات الحياة الأساسية، وعلى رأسها المسكن، مشيراً إلى أن فرحته بالحصول على منحة لبناء مسكن لا توصف، لما يمثله السكن من أهمية محورية في حياة الإنسان.

كما ثمّن حمد المهري الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان، وحرصها على توفير المسكن المناسب للمواطنين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والأسري.



استقرار وأمان

من جانبها، عبّرت آمنة محمد قاسم، عن سعادتها الكبيرة بهذه المكرمة، مؤكدة أنها أسهمت في تحقيق الاستقرار لها ولأسرتها، خاصة بعد سنوات من السكن بالإيجار. وتوجهت بالشكر إلى القيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم مستمر يرسخ الأمن والاستقرار المجتمعي.

وقالت: إن هذه المبادرات تجسد حرص القيادة على إسعاد المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم، مؤكدة أن أبناء الإمارات سيبقون أوفياء لقيادتهم، وسيكونون دائماً عند حسن الظن.

دعم المواطنين

من جانبه، أكد ماجد المزروعي، رئيس قسم خدمات الإسكان في هيئة أبوظبي للإسكان، أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطنين، وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يتماشى مع مستهدفات «عام الأسرة».

وأشار إلى التزام «الهيئة» بتوفير مسكن ملائم ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مؤكداً أن توجيهات القيادة تعبّر بوضوح عن مكانة المواطن في صدارة الأولويات، وترجمة فعلية لاحتياجاته السكنية والمعيشية.

وأضاف أن مشروع «حي المزن» يأتي استكمالاً لمشاريع الأحياء الإماراتية المتكاملة، التي تتوافر فيها مختلف المرافق الخدمية والترفيهية والبنية التحتية الحديثة، بما يعزز جودة الحياة، مؤكداً استمرار الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومباركاً لهم مساكنهم الجديدة، مع تجديد الالتزام بمواصلة العمل لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاته.

إجراءات ميسّرة

في إطار الجهود التنظيمية، أوضح سيف البلوشي، مدير إدارة التخصيص العقاري في مركز أبوظبي العقاري، أن عملية تجهيز وتسليم المفاتيح تمت بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للإسكان وشركة الدار العقارية ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وشركة «طاقة»، بما يضمن تقديم تجربة سلسة ومتميزة للمواطنين، من خلال استقبالهم في مجلس الشوامخ وإنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية.