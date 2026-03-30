«شرطة دبي» تُعيد 171 ألف معثور إلى أصحابها

مقر القيادة العامة لشرطة دبي
31 مارس 2026 00:54

دبي (الاتحاد)

دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
الجهات المختصة في دبي تعاملت مع حادث تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي بمنطقة المخطاف (E) ناجم عن طائرة مسيّرة

نجحت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة المفقودات والمعثورات، في إعادة 171 ألفاً و490 معثوراً إلى أصحابها خلال عام 2025، في تأكيد جديد على ريادتها في تقديم خدمات شرطية استباقية تعزّز الأمن وجودة الحياة في الإمارة.
وأوضحت شرطة دبي أن إجمالي المعثورات التي تم التعامل معها خلال العام الماضي بلغ 868 ألفاً و110 معثورات، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة عن المفقودات 159 ألفاً و962 بلاغاً، تم استقبالها عبر مراكز الشرطة المنتشرة في إمارة دبي، إضافة إلى نقاط التسلم المعتمدة مثل المراكز التجارية ومراكز الشرطة الذكية (SPS) وغيرها من القنوات الحديثة التي تسهّل على الجمهور تسليم المعثور والإبلاغ عن المفقود.
وأكدت شرطة دبي أن هذه النتائج تعكس تكامل الجهود بين الجهات الشرطية والمجتمع، حيث يُسهم أفراد الجمهور بدور محوري في تسليم المقتنيات التي يعثرون عليها، الأمر الذي يعزّز سرعة استرجاعها ويُجسّد قيم المسؤولية المجتمعية للأفراد وتحليهم بالأمانة والتعاون الإيجابي.
وبيّنت شرطة دبي أن إدارة المفقودات والمعثورات تعتمد على منظومة ذكية متطورة تربط بين البلاغات والمفقودات المعثور عليها، مدعومة بفرق عمل متخصّصة تعمل على مدار الساعة، ما يضمن دقة الإجراءات وسرعة التواصل مع أصحاب المفقودات فور العثور عليها، تمهيداً لتسليمها بالطرق الأكثر سهولة ومرونة.
كما دعت، في ظلّ التقلبات الجوية والأمطار، إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن فقدان لوحات المركبات من خلال الرقم (901) أو عبر زيارة أقرب مركز شرطة.

آخر الأخبار
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
علوم الدار
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
اليوم 09:58
