حملة توعية لصالونات ومراكز التجميل بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة وضمان سلامة أفراد المجتمع، نفّذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية ميدانية استهدفت صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في مدينة أبوظبي والبر الرئيسي؛ بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة، وتعزيز مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب المنشآت بأهمية تطبيق أفضل الممارسات الصحية.

واستمرت الحملة عشرة أيام، حيث نفّذ مفتشو ومفتشات البلدية نحو 300 زيارة تفتيشية، شملت عدداً من صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، وذلك في إطار جهود البلدية الرامية إلى متابعة مدى التزام المنشآت الخدمية غير الغذائية بتطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة، لا سيما ما يتعلق بالنظافة العامة وتعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة في خدمات التجميل، بما يسهم في الحدّ من انتقال الأمراض والأوبئة، حيث تأتي هذه الحملة استكمالاً لسلسلة من الحملات التوعوية والرقابية، التي تنفّذها البلدية بهدف ترسيخ الالتزام بالاشتراطات الصحية وتعزيز ثقافة الوقاية لدى العاملين في هذا القطاع.

وتضمنت الحملة مجموعة من الإجراءات التوعوية والرقابية، من أبرزها التأكد من الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، ومتابعة تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار الأمراض.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بالاشتراطات الصحية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل يمثّل مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت والعاملين فيها.