اعتماد ماجستير القانون الخاص بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

حصل برنامج الماجستير في القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد دولي حتى 31 مارس 2032 من الوكالة الألمانية لضمان الجودة (AQAS)، في خطوة تعكس تطور برامج الدراسات العليا في الكلية وفق معايير أكاديمية عالمية.

ويأتي هذا الاعتماد امتداداً لمسار الكلية في تعزيز جودة برامجها الأكاديمية، بعد حصول برنامج البكالوريوس في القانون على اعتماد لمدة خمس سنوات من المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCERES) في عام 2024، بما يعزّز تكامل منظومة الاعتماد الدولي في برامجها.

وصرّحت الدكتورة فتيحة قوراري، عميد كلية القانون، أن هذا الاعتماد الدولي يُمثّل محطة نوعية في مسيرة الكلية.