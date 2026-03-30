الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تستعرض نتائج التأهيل الأكاديمي لـ 139 من نزلاء مراكز الإصلاح

يوسف العبري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة (من المصدر)
31 مارس 2026 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
​كشفت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء- أبوظبي، عن نتائج إيجابية ملموسة في الإعداد الأكاديمي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن برنامج «التمكين المهني لسوق العمل»، إذ بلغ عدد المستفيدين من المسارات التعليمية المنفّذة بالشراكة مع كليات التقنية العليا 139 نزيلاً خلال عام 2025، بنسبة زيادة وصلت إلى 54% مقارنة بعام 2024.
​جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث جرى استعراض نتائج الأداء الدّوري ومناقشة آليّات تحديث المنظومة الإصلاحية، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى استدامة الريادة وتطبيق أفضل الممارسات المعنية بالتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.
وأكد المستشار يوسف العبري أن هذه النتائج المتحققة تأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ نهج إصلاحي رائد يستثمر في العنصر البشري، ويُركّز على تزويد النزلاء بالعِلم والمهارات العملية كركيزة أساسية لتحقيق عودتهم الفاعلة كأفراد صالحين ومساهمين في التنمية.
​وأوضح أن اجتياز 139 نزيلاً للمسارات التعليمية والمهنية خلال عام 2025، يبرهن على كفاءة الخطط الاستراتيجية في تحويل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى بيئة معرفية وإنتاجية محفزة، تمنح النزيل فرصة حقيقية لتغيير مسار حياته، عبر الحصول على مؤهلات تخصصية تفتح له آفاقاً وظيفية، عقب انقضاء فترة محكوميته.
​وأشار إلى حرص دائرة القضاء على استدامة هذه المكتسبات من خلال تعزيز الشراكات التكاملية مع المؤسسات التعليمية والقطاعات التشغيلية، لضمان مواءمة المهارات التي يكتسبها النزلاء مع متطلبات سوق العمل الفعلية، بما يمهّد لهم طريق العودة كعناصر منتجة، وهو ما يؤكد الالتزام بتطوير برامج إصلاحية طموحة تدعم أهداف الاستقرار المجتمعي.

آخر الأخبار
اليوم 11:19
اليوم 10:47
اليوم 10:45
اليوم 10:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©