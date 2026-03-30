شرطة رأس الخيمة: زمن استجابة قياسي للاستفسارات خلال الحالة الجوية

رأس الخيمة (وام)

أكدت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، أنها تعاملت مع كافة الاتصالات والاستفسارات الواردة خلال المنخفض الجوي في زمن لا يتجاوز10 ثوانٍ، مشيرة إلى أنها استقبلت في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري 20 ألفاً و939 مكالمة.

وأكد العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، على التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، وكافة الجهات المعنية خلال المنخفض الجوي مما كان له أكبر الأثر في الحد من تأثيراته حيث عادت الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي منوهاً بمدى وعي الجمهور الذي انعكس من خلال اتباعهم للتعليمات والتوجيهات.