أحمد بالهول: استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء 2031 مرحلة جديدة من الريادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 يمثّل محطة تحولية واستراتيجية في مسار قطاع الفضاء في دولة الإمارات، ويعكس رؤية وطنية واضحة للانتقال من مرحلة التأسيس وبناء القدرات إلى مرحلة خلق قيمة اقتصادية مستدامة وترسيخ الريادة العالمية، من خلال منظومة متكاملة يقودها الابتكار وتدعمها الشراكات.

وقال معاليه: «تركّز الاستراتيجية على بناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على توليد قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير بيئة جاذبة للاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز البنية التحتية المتقدمة، ودعم جهود البحث والتطوير، وهو ما سيدعم مستهدفات مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء وترسيخ مكانة الدولة ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية بحلول عام 2031، إلى جانب رفع القيمة المضافة الاقتصادية لقطاع الفضاء بنسبة 60%»

واختتم معاليه بالإشارة إلى أن هذه الإنجازات تمثّل أساساً متيناً للانطلاق نحو مرحلة أكثر تأثيراً وطموحاً، تركّز فيها الدولة على تسريع النمو وتعزيز الشراكات العالمية.