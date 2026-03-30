الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
سلطان بن أحمد يطلق الهوية المؤسسية لمجمع الشارقة للفضاء

31 مارس 2026 00:55

الشارقة (وام)

أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، مساء أمس، الهوية المؤسسية لمجمع الشارقة للفضاء والفلك، وذلك في مقر المجمع بالمدينة الجامعية. واستهل حفل الإطلاق بآيات بينات من الذكر الحكيم، ليشاهد سموه والحضور مادة فلمية تناولت نشأة مجمع الشارقة للفضاء والفلك وأهدافه وأبرز إنجازاته وما حققه من حضور علمي ومجتمعي مميز، فضلاً عن تسليط الضوء على خططه المستقبلية الطموحة ومشاريعه النوعية الرامية إلى ترسيخ مكانته الرائدة.
وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بالضغط على الجهاز اللوحي، مُعلناً إطلاق الهوية المؤسسية لمجمع الشارقة للفضاء والفلك، وشاهد سموه عرضاً مرئياً استعرض رؤية المجمع واستراتيجيته الطموحة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانته بحلول عام 2031 كمركز إقليمي رائد في علوم الفضاء والاكتشاف والمعرفة التفاعلية، كما يرتكز المجمع في توجهاته على محاور التعليم والبحث العلمي والسياحة العلمية، إلى جانب ما يضمه من مرافق علمية متقدمة ومختبرات متطورة تسهم في دعم علوم الفضاء، وتعزيز نشرها وتبسيطها لمختلف فئات المجتمع.
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، في كلمة، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة المجمع، وتعكس ما تشهده إمارة الشارقة من تطور متواصل في مجالات العلم والمعرفة، مشيراً إلى أن تأسيس المجمع جاء انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الهادفة إلى تعزيز التعليم والبحث العلمي في علوم الفضاء والفلك والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب نشر الثقافة العلمية، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها.
وأوضح النعيمي أن المجمع عمل منذ تأسيسه على أن يكون منصة علمية متكاملة تجمع بين التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والتوعية المجتمعية، من خلال تقديم برامج متخصصة بالتعاون مع جامعة الشارقة، ودعم المشاريع البحثية، مما أسهم في إعداد كوادر علمية شابة.

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
