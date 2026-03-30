«التربية» تعلن استمرار التعلم عن بعد حتى17 أبريل المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار التعلم عن بُعد حتى يوم الجمعة الموافق 17 أبريل المقبل للطلبة والكادر التربوي والإداري في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة. وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم الوضع أسبوعيا.

كانت وزارة التربية والتعليم قد عممت على الإدارات المدرسية دليل التعلم عن بُعد للفصل الدراسي الثالث، والذي يتضمن العديد من الأهداف والمبادئ والأطر التنظيمية التي تضمن استمرارية تعلم جميع الطلبة دون انقطاع، إضافة إلى تنظيم جداول زمنية مرنة ومنظمة تتضمن أنشطة تعليمية ملائمة، مع تعزيز التواصل الفعال والتعاون المستمر مع أولياء الأمور.