«أبوظبي للزراعة» تنفذ مبادرات وبرامج للحد من الهدر وتعزيز الأمن الغذائي

أبوظبي (وام)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها الراسخ بدعم مسيرة الاستدامة في إمارة أبوظبي، وتعزيز ثقافة الحد من الفقد والهدر في المجتمع، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من البرامج والمبادرات التي استهدفت مختلف مراحل السلسلة الغذائية.

وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع توجهات الإمارة نحو تعزيز الأمن الغذائي، واعتماد أساليب إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة، ضمن رؤية شاملة ترتكز على الابتكار والرقابة الذكية، وبناء القدرات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الخسائر في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي. ويتزامن استعراض هذه الجهود مع اليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يصادف 30 مارس من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.



رفع كفاءة الإنتاج

قد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 2022، ودعت الدول الأعضاء إلى إبراز جهودها الوطنية والإقليمية في مواجهة الهدر بأشكاله كافة. ونفذت «الهيئة» مبادرة توعوية تحت عنوان «حل مبتكر لتغذية الدجاج اللاحم»، أسهمت في خفض تكلفة الأعلاف وتعزيز كفاءة برامج الدعم، من خلال إعادة توظيف الفاقد الغذائي بطريقة آمنة وفعّالة.

كما أصدرت «الهيئة» دليلاً للممارسات الرامية إلى الحد من الفاقد والمهدر في مشاريع الإنتاج الحيواني؛ بهدف توحيد الإجراءات التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل الخسائر في المزارع، بما ينعكس إيجاباً على استدامة قطاع الثروة الحيوانية.

وفي إطار التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، نفذت «الهيئة» مبادرة مشتركة مع مؤسسة بن حم، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودائرة البلديات والنقل، لذبح الحيوانات المصابة في المسالخ المعتمدة، مع الاستفادة من لحومها لصالح المؤسسات الخيرية. وقد أسهمت هذه المبادرة في تعزيز الأمن الحيوي، وحماية صحة الإنسان والحيوان، والتخلص الآمن من الحيوانات المصابة وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى الاستفادة من اللحوم بدلاً من إهدارها، وتدريب الكوادر على تطبيق سياسات الفحص والتعامل الصحي.



حملات توعية

كما نفذت «الهيئة» حملات توعية موسعة استهدفت المزارعين والمستهلكين، ركزت على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد الغذائي، وتشجيع السلوكيات المسؤولة في التعامل مع الغذاء. وعززت كذلك تعاونها مع المؤسسات الغذائية لإعادة توزيع الفائض عبر بنوك الطعام.

وأصدرت الهيئة دليل ممارسة رقم (34) لسنة 2020 بشأن تقليل الهدر في قطاع خدمات تقديم الطعام، وتم الإعلان عن بدء التطبيق الطوعي لممارسات تقليل الهدر الغذائي، إلى جانب إدراج معيار خاص بالفقد والهدر ضمن معايير مشروع تقييم «زادنا»، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحفيز الالتزام بالممارسات المستدامة.

وشهد عام 2025 إطلاق منظومة الزراعة المتقدمة 4.0 المعتمدة على الروبوتات وأجهزة الاستشعار وتحليل البيانات الضخمة، مما يساعد على تمكين المزارعين من تحسين إدارة المياه والأسمدة والطاقة، وتقليل الهدر الناتج عن الممارسات التقليدية. وتعمل منظومة الزراعة المتقدمة على تشجيع الممارسات الزراعية الذكية التي تحافظ على الموارد، وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الآفات لحماية المحاصيل وتقليل خسائر الإنتاج. ونفذت الهيئة أكثر من 116 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية خلال عام 2025، مما أسهم في رفع مستوى الامتثال، وتقليل الهدر الناتج عن سوء التخزين أو التداول.



منظومة الرقابة الذكية

عززت «الهيئة» منظومة الرقابة الذكية عبر تركيب كاميرات متقدمة في مواقع الإنتاج والتخزين والتوزيع، وتحليل السلوكيات التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي للحد من التلف والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، نفذت الهيئة أكثر من 6.1 مليون جرعة تحصين، واستجابت لـ66 بلاغاً وبائياً بنسبة استجابة بلغت 100%، مما أسهم في تقليل النفوق والفاقد وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الحيواني.

كما أطلقت «الهيئة» منصة «غرس التعليمية» التي توفر محتوى تدريبياً متقدماً للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بهدف رفع الوعي بأفضل الممارسات وتقليل الفاقد في مراحل الإنتاج والحصاد والتخزين، وبناء مجتمع زراعي معرفي قادر على إدارة موارده بكفاءة، كما تدعم مشاريع تحويل المخلفات الزراعية والغذائية إلى أسمدة وطاقة متجددة، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية، وتحسين نظم التخزين والنقل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن جهودها في الحد من الفقد والهدر تمثل جزءاً محورياً من منظومة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، وتسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.