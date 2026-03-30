الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يدين المخطط الإرهابي في البحرين ويؤكد تضامن الإمارات الكامل معها

31 مارس 2026 00:40

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في مملكة البحرين الشقيقة، والذي شمل ضبط خلية مرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي المحظور، كانت تسعى للتخابر مع عناصر إرهابية في الخارج، بما يهدد أمن وسلامة المملكة.
وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية التي نجحت في إحباط هذا المخطط، والكشف عن عناصره.

واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات، مشدداً على دعم الدولة لكافة الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحماية مكتسباتها الوطنية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
وزارة الخارجية
الإرهاب
البحرين
مملكة البحرين
حزب الله
لبنان
