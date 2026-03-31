الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19

31 مارس 2026 10:47

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، عن اختتام مرحلتَي تقييم وتحكيم الأعمال المترشحة للدورة التاسعة عشرة 2026، وذلك ضمن البرنامج الزمني المعتمد للدورة الحالية، تمهيداً للإعلان عن أسماء الفائزين خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضحت الأمانة العامة، أن الأعمال التي اجتازت مرحلة الفرز خضعت لعمليات تقييم وتحكيم دقيقة، نفّذتها لجان علمية وتربوية متخصصة، وفق معايير معتمدة تستند إلى النزاهة والشفافية والموضوعية، وبما يراعي طبيعة كل مجال من مجالات الجائزة. وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً واسعاً من الميدان التربوي والأكاديمي والمؤسسات التعليمية، بمشاركات تمّثل أكثر من 52 دولة من مختلف قارات العالم، ما يعكس الثقة المتنامية بالجائزة ومكانتها المرموقة بين الجوائز التربوية المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن تنوع الدول المشاركة واتساع نطاقها الجغرافي يعكسان الأثر الإيجابي للجائزة ودورها في دعم المبادرات التعليمية المتميزة، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في التعليم. وأوضح أن لجان التقييم والتحكيم ضمّت نخبة من الخبراء والمتخصصين، الذين تولوا عملية تقييم وتحكيم الأعمال المترشحة وتحليل مخرجاتها وقياس أثرها في تطوير بيئات التعلم وتحسين جودة العملية التعليمية، لا سيما ما يتعلق باستدامة المبادرات وانعكاسها على الطالب والمجتمع. وأعرب الأمين العام عن تقديره للجهود التي بذلتها الفرق العلمية والتربوية المشاركة في أعمال الفرز والتقييم والتحكيم، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ معايير الجودة والتميز التي تنتهجها الجائزة في جميع دوراتها. وأشار إلى أن اختتام هذه المراحل يُشكّل خطوة محورية في مسيرة الدورة الحالية، تمهيداً للإعلان عن أسماء الفائزين في شهر أبريل المقبل، على أن يتم تكريمهم خلال شهر مايو.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: في رحاب القرآن يشرق النور وتترسّخ القيم
العلماء الضيوف: «يوم زايد للعمل الإنساني» رسالة خير من الإمارات إلى العالم
المصدر: وام
مؤسسة إرث زايد الإنساني
خليفة التربوية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
