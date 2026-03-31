الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

افتتاح مركز توزيع جديد لـ "هيلمان كاليبار" بالمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب

31 مارس 2026 12:38

دبي (الاتحاد)

شهدت «دبي الجنوب» افتتاح مركز توزيع جديد لشركة هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس ضمن المنطقة اللوجستية، في خطوة تعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية الصحية المتخصصة، وتعزّز مكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً لسلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي. وقالت «دبي الجنوب»، في بيان صحفي اليوم، إنه مع هذه الإضافة، ترتفع شبكة «هيلمان كاليبر» في دولة الإمارات إلى خمسة مراكز توزيع، وتزيد طاقتها الاستيعابية للتخزين، كما يتسع نطاق الخدمات اللوجستية والحلول المخصصة للعملاء. ويأتي المركز لتلبية متطلبات السوق، بما يشمل إدارة المنتجات الصحية التي تتطلب سرعة في المناولة والتوصيل، والمنتجات الحساسة لدرجات الحرارة وفق أعلى معايير الامتثال، والتعامل الآمن مع المواد الخطرة، وتعزيز الشفافية الرقمية الشاملة، إلى جانب دعم عمليات التوزيع حتى مرحلة التسليم النهائي بكفاءة عالية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن انضمام مركز جديد لشركة هيلمان كاليبر ضمن «دبي الجنوب» يعكس النمو المتسارع في الطلب على الحلول اللوجستية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية. وأكد أن المنطقة اللوجستية تواصل ترسيخ دورها منصة محورية لسلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتكاملة، وموقعها الاستراتيجي، وشبكة الربط متعددة الوسائط، بما يمكّن الشركات العالمية من تعزيز عملياتها الإقليمية وضمان وصول المنتجات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية. من جهته، قال لي آيونز، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في «هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس»، إن افتتاح الموقع الخامس للشركة للخدمات اللوجستية الصحية في دولة الإمارات يُمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتها التشغيلية، ورفع مستوى الاستجابة والمرونة، وضمان الامتثال التنظيمي لعملائها. وأضاف أن هذا التوسع يؤكد التزام الشركة المستمر بالسوق الإماراتي ودوره الاستراتيجي مركزاً إقليمياً وعالمياً لقطاعَي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، كما يعزّز من قدرتها على دعم سلاسل الإمداد الصحية العالمية بكفاءة أعلى.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©