مهرجان «أثر» يجمع 17 مليون درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

اختتم مهرجان «أثر» فعالياته في منارة السعديات في أبوظبي، مُسدلاً الستار على النسخة المميزة لعام 2026 التي جسّدت قيم التكافل والعطاء، وحوّلت الترفيه العائلي إلى منصة فاعلة لدعم الوقف وصناعة أثر اجتماعي مستدام، وأسهمت في تعزيز النجاح الكبير الذي حققته حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت فعاليات المهرجان التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس 2026، إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث استقطبت 13,500 زائراً، واحتضنت أكثر من 120 نشاطاً وتجربة ترفيهية وثقافية وتعليمية، إلى جانب منصات داعمة للمشاريع الصغيرة وروّاد الأعمال، بما أسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي.

وبلغت العائدات الإجمالية 17 مليون درهم، ستخصص لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، تحت إشراف هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي».

وسيتم استثمار هذه العائدات وفق آلية وقفية معتمدة لدى «أوقاف أبوظبي» تضمن تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل، تُوجه لدعم التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم للأيتام، بما يعزز جودة حياتهم ويرسّخ دعائم مجتمع سليم ومتوازن.

وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: »نفخر بالنجاح الذي حققه مهرجان أثر في نسخته للعام 2026، سواء من حيث حجم التفاعل المجتمعي أو الأثر الإنساني الذي تحقق من خلاله. أثبت المهرجان أن الترفيه يمكن أن يكون جسراً للعطاء، وأن المجتمع الإماراتي حين يجتمع حول هدف إنساني، يصنع فرقاً حقيقياً ومستداماً".

وأضاف: «يمثل مهرجان أثر نموذجاً متقدماً للعمل الوقفي المعاصر، حيث تتحول كل زيارة ومشاركة إلى مساهمة في بناء مستقبل أكثر استقراراً للأيتام، انسجاماً مع قيم عام الأسرة ورؤية أبوظبي في ترسيخ ثقافة الوقف كأداة تنموية مستدامة».

وثمّنت «أوقاف أبوظبي» الدور الحيوي لشركاء المهرجان والرعاة الداعمين، الذين أسهموا في نجاح هذه النسخة من خلال دعمهم الاستراتيجي واللوجستي والمجتمعي، بما يعكس التزامهم بتعزيز ثقافة العطاء وترسيخ مفهوم الشراكة في المبادرات ذات الأثر الاجتماعي المستدام. وشملت قائمة الرعاة كلاً من «القابضة» (ADQ)، وبنك أبوظبي الإسلامي، وموانئ أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة أدنوك.

ويجسّد مهرجان «أثر» نجاح النموذج الذي يجمع بين الترفيه العائلي والعمل الخيري في منصة واحدة، ويعكس التزام «أوقاف أبوظبي» بمواصلة تطوير مبادرات مجتمعية مبتكرة تعزز روح التكافل، وتُرسّخ مفهوم الوقف بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات.