الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و4 صواريخ جوّالة و36 طائرة مسيّرة قادمة من إيران

31 مارس 2026 15:31

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مع 8 صواريخ باليستية و4 صواريخ جوّالة و36 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.
وذكرت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة مع 433 صاروخاً باليستياً، و19 صاروخاً جوالاً، و1977 طائرة مسيّرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 188 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلاديشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإريترية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جُزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العُمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الإندونيسية، السويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: وام
