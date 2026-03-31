"الوطني الاتحادي" يتبنى توصيات بشأن سياسات وبرامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية

31 مارس 2026 16:08

وافق المجلس الوطني الاتحادي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، أكد خلالها على أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير واشتراطات ومسارات خاصة بقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وإعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، والإسراع في إصدار تشريع اتحادي ينظم البعثات والمنح الدراسية.

 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس السابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.

 

وطالبت التوصيات بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء "بوابة إلكترونية" متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج، وإصدار قرار مجلس الوزراء بنظام المنح الدراسية للموظفين واستقطاب الطلبة لإكمال دراستهم للحصول على الشهادات الجامعية أو المهنية، وسرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين حالياً في الجامعات خارج الدولة من خلال اللجنة المُشكّلة بموجب المادة (6) من القرار رقم (5) لسنة 2025 بشأن حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة.

 

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

 

وناقش المجلس هذا الموضوع ضمن محاور، سياسات القبول في التعليم العالي وأثرها على المسارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، وبرامج الابتعاث والمنح الدراسية وأثرها على خيارات الطلبة، واحتياجات سوق العمل ودعم التخصصات المستقبلية.

 

وكان عدد من أعضاء المجلس، قد وجهوا مجموعة من الأسئلة، ضمن محاور الجلسة، إلى كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ حيث تضمنت الجلسة ردود الوزراء المعنيين على الأسئلة كتابيا وبشكل مباشر، وتعقيبات الأعضاء على تلك الردود.

المصدر: وام
