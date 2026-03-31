الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

الإمارات للفلك ترصد سديم "خوذة ثور" في سماء الدولة

31 مارس 2026 16:26

رصدت جمعية الإمارات للفلك، في سماء الدولة سديم "خوذة ثور"، وذلك ضمن جهودها في نشر المعرفة الفلكية وتوثيق الأجرام السماوية.

 

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن سديم "خوذة ثور" يُعد أحد السدم الانبعاثية المعروفة في مجرتنا، موضحا أنه تشكّل بفعل الرياح النجمية القوية الصادرة عن نجم ضخم من نوع "وولف-رايت" الذي تعرف نجومه بأنها بالغة الكتلة وتتحرك بسرعات رياحها العالية التي قد تصل إلى آلاف الكيلومترات في الثانية ما يجعلها من أكثر النجوم تأثيراً في تشكيل السدم المحيطة بها.

 

وأشار إلى أن هذه الرياح تؤدي إلى دفع الغازات المحيطة وتشكيل بنية مميزة تشبه الخوذة تظهر على هيئة أقواس وتراكيب غازية متوهجة تكشف عن عمليات فيزيائية نشطة في الوسط بين النجمي.

 

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر
«حوار تريندز الاستراتيجي الرابع» يناقش الرؤى اللاتينية وتداعيات الأزمة إقليمياً ودولياً

وأوضح أن السديم يقع على مسافة تُقدّر بنحو 15 ألف سنة ضوئية من الأرض باتجاه كوكبة الكلب الأكبر، ويمتد على مساحة تقارب 30 سنة ضوئية، ما يجعله مثالاً واضحًا على التأثير العميق للنجوم الضخمة في إعادة تشكيل بيئاتها الكونية وإثراء الفضاء بالعناصر الثقيلة التي تُسهم لاحقًا في تكوين أجيال جديدة من النجوم.

 

وأكد الجروان، إن تصوير مثل هذه السدم يسهم في تقريب المفاهيم الفلكية للجمهور، ويعكس في الوقت ذاته تطور أدوات وتقنيات التصوير الفلكي المستخدمة من قبل الهواة والباحثين في دولة الإمارات، كما إنه يشكل إضافة للبحث العلمي والبيانات الرصدية، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن جهود الجمعية في خدمة البحث العلمي والرصد الفلكي وتعزيز الثقافة الفلكية ونشر علوم الفلك الفضاء بين أفراد المجتمع.

المصدر: وام
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
