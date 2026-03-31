عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي في الشارقة

31 مارس 2026 16:49

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

 

ووجه المجلس الشكر والتقدير لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، ولجميع الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والموظفين الذين عملوا خلال الحالة المدارية التي شهدتها الدولة في الأسبوع الماضي، مشيداً بالتعاون وتكامل الأدوار بينهم والذي أسهم في نجاح الخطط الاستباقية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، حيث لم تُسجل فيها أي حالة وفاة أو إصابة، وثمن التزام أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين بالتعليمات وتعاونهم مع الجهات المختصة.

 

وأشاد المجلس بجاهزية وكفاءة فرق العمل، حيث تعامل المختصون مع أكثر من 74 ألف بلاغ ورد عبر غرفة العمليات، إلى جانب إعداد ونشر مواد إعلامية توعوية بلغات متعددة، بما يعزز الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ويرسخ ثقافة الوعي والسلامة العامة.

 

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والتشريعات والقوانين التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.

 

واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم جامعة الفنون في الشارقة، ووجه أمانته العامة بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.

 

كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم محطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف تنظيم عمليات تركيب وتشغيل محطات الشحن الكهربائية في الإمارة، وتوفير بنية تحتية متطورة مرتبطة بها، بما في ذلك تطبيقات التوصيل والتعرفة الخاصة بمعدات إمداد المركبات الكهربائية وخدمات شحن المركبات الكهربائية.

 

أخبار ذات صلة
الشارقة «يقلب» تأخُره بهدف إلى انتصار بهدفين على الوصل
الشارقة: الجهات المختصة تتعامل مع حادث استهدف ميناء خورفكان

وتناول القرار عددا من المواد القانونية الخاصة بنطاق السريان وشروط تركيب وتشغيل محطات الشحن الكهربائية في الأماكن العامة والخاصة، ومعايير السلامة والجودة، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والقرارات التنظيمية، والنفاذ والنشر.

 

وأصدر المجلس أيضا قراراً بتعديل قرار المجلس رقم (31) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في مجال العمل الاجتماعي في إمارة الشارقة.

 

ووفقاً للقرار تُشكل اللجنة برئاسة سليمان خميس راشد النقبي، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية، وعضوية كل من الدكتور حسين علي رضا كياني، والدكتور حسين محمد سالم العثمان، والدكتور عمر خليل موسى عطيات، والدكتورة سعاد محمد عبدالرحمن المرزوقي، والدكتور عبدالله محمد عبدالله بوعلي.

 

واطّلع المجلس على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، الذي استعرض أبرز الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي أشرفت الهيئة على تنظيمها في مختلف مدن ومناطق الإمارة بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، والتي تستهدف المواطنين والمقيمين والزوار بمختلف أعمارهم.

 

عكس التقرير تنوع الأنشطة وتعدد خيارات الترفيه في القطاع السياحي في الإمارة، وسلط الضوء على النمو في عدد الفعاليات، والزيادة اللافتة في أعداد الزوار.

 

 

 
 
 
 

آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
