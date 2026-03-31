علوم الدار

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

أرشيفية
31 مارس 2026 17:56

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية صباحاً، وانخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة خاصة غرباً.

 

وأوضح المركز في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، وحركتها شمالية غربية ، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

 

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:48 والمد الثاني عند الساعة 01:35 والجزرالأول عند الساعة 02:19 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

 

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب، و يحدث المد الأول عند الساعة 35:09 والمد الثاني عند الساعة 21:34 والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:00.

 

 

المصدر: وام
