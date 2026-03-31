"طرق دبي" تفتح المجال لمراكز جديدة لفحص وتسجيل المركبات في 3 مواقع بالإمارة

31 مارس 2026 19:25

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فتح المجال للتوسّع في ترخيص مراكز جديدة للفحص الفني وتسجيل المركبات في ثلاثة مواقع بالإمارة تشمل ديرة، وبر دبي، ومدينة محمد بن راشد، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التنظيمية المعتمدة، بما يتيح للمراكز القائمة والمستثمرين التقدّم بطلبات إنشاء مراكز أو فتح فروع جديدة.

 

ويهدف التوسّع إلى رفع عدد مراكز الخدمة وتقريب خدمات فحص وتسجيل المركبات من السكان في المناطق المختلفة، تماشياً مع النمو العمراني والسكاني المتسارع وتوسّع الأنشطة الاقتصادية، وبما يدعم استدامة تقديم خدمات الترخيص بكفاءة.

 

وأكدت الهيئة أن اعتماد توسيع نطاق المناطق المؤهلة لترخيص مراكز جديدة يأتي لتلبية احتياجات سكان الإمارة وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات، وفق أفضل الممارسات العالمية في الشراكات.

 

وأوضحت أنها ستوفر الدعم اللازم للمستثمرين الجدد في دراسة الطلبات وفق التشريعات والسياسات ذات الصلة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويرفع كفاءة عمليات الفحص ويحسّن مستويات السلامة المرورية.

 

أخبار ذات صلة
"طرق دبي" تنفّذ 3 مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات
«طرق دبي» تطلق إطار الكفاءات الفنية والمستقبلية

ويأتي هذا التوسّع ضمن جهود تطوير بنية تحتية متكاملة لخدمات فحص وترخيص المركبات، بما يعزز سهولة التنقّل ويرفع جودة الخدمات المقدّمة للسكان.

 

يُذكر أن عدد مراكز مزوّدي الخدمة المعتمدة لفحص وترخيص المركبات في دبي بلغ 29 مركزاً موزعة في أنحاء الإمارة، ومجهزة بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة لتقديم خدمات وفق أعلى المعايير.

 

 

 
 
 

المصدر: وام
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
