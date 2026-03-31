الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة الشارقة تطرح مبادرات لتعزيز الوقاية المهنية خلال مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة

31 مارس 2026 18:49

تشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بالإدارة العامة للسلامة والوقاية في مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة بدورته الثالثة والذي تنظمه مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) غداً في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة ويستمر يومين.

 

تستعرض الإدارة العامة للوقاية والسلامة خلال مشاركتها عدداً من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الوقاية والتعريف بالاشتراطات والإجراءات الوقائية التي تسهم في الحد من الحوادث المهنية وحماية الأرواح والممتلكات إلى جانب إبراز دور شرطة الشارقة في دعم الجهود الرامية لبناء بيئات عمل آمنة مستدامة.

 

وأكد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بنشر ثقافة السلامة والوقاية في بيئات العمل من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات موضحا أن هذه الفعاليات المتخصصة تعد منصة مهمة لتعزيز الوعي الوقائي وتبادل الخبرات مع المختصين والخبراء في هذا المجال بما يدعم جهود شرطة الشارقة في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

المصدر: وام
شرطة الشارقة
السلامة المهنية
الشارقة
