الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
"التعليم العالي" تعلن تمديد الدراسة بنظام التعلم عن بعد حتى 17 أبريل المقبل

31 مارس 2026 19:13

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، عن تمديد الدراسة بنظام التعلّم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، لمدة أسبوعين إضافيين، حتى 17 أبريل 2026، مع استمرار تطبيق التعليم الحضوري على البرامج ذات الأولوية، التي تتطلب حضوراً فعلياً، وفق ما ورد في التعميم الصادر عن الوزارة بهذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة لحماية الطلبة والكوادر الأكاديمية.

 

ودعت الوزارة مؤسسات التعليم العالي إلى متابعة المستجدات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، على المستوى المحلي؛ بهدف ضمان استمرارية العملية التعليمية، كما أكدت أهمية مسؤولية مؤسسات التعليم العالي في الحفاظ على جودة مخرجات التعلم ومعايير التقييم الأكاديمي. 

 

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم إعادة تقييم الوضع بشكل أسبوعي، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات المعتمدة لدى الوزارة. 

 

المصدر: وام
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التعلم عن بعد
الإمارات
الجامعات
