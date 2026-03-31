"برنامج دبي للطلبة المتميزين" يوفر 333 منحة دراسية للطلبة الإماراتيين للعام الدراسي المقبل

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة عن فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من "برنامج دبي للطلبة المتميزين" للعام الدراسي المقبل 2026-2027 في 19 مدرسة خاصة، توفِّر 333 مقعداً دراسياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين بالصفوف من الأول إلى العاشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية الأخرى، بمنح دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية.

ويمكن لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين التسجيل في البرنامج للعام الدراسي 2026-2027 اعتباراً من اليوم وحتى 14 أبريل 2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

ويجسّد برنامج دبي للطلبة المتميزين، للعام الثالث على التوالي، التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، من خلال توفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلبة الإماراتيين المتفوقين في الإمارة، ما يسهم بدوره في تمكين الطلبة وأولياء أمورهم، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

ويتيح البرنامج خيارات تعليمية متنوعة للأُسر الإماراتية على مستوى المنهاج التعليمي، والموقع الجغرافي، والرسوم الدراسية، إذ تُطبِّق المدارس المشاركة في البرنامج مناهج تعليمية متعددة، تشمل المنهاج البريطاني، والمنهاج الأميركي، ومنهاج البكالوريا الدولية، بالإضافة إلى مدارس تقدم مناهج مزدوجة، بما يضمن للطلبة الإماراتيين الوصول إلى خيارات تعليمية تتوافق مع تطلعاتهم وأهدافهم المستقبلية.

وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "يعكس برنامج دبي للطلبة المتميزين التزامنا الراسخ بتمكين الطلاب الإماراتيين المتفوقين من الحصول على خيارات تعليمية عالية الجودة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع الاستثمار في الإنسان في مقدمة الأولويات الوطنية، كما نثمن هذه الشراكة الإيجابية المتواصلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإتاحة فرص استثنائية للأسرة الإماراتية للاستفادة من خيارات تعليمية عالية الجودة في أفضل المدارس الخاصة بدبي ضمن البرنامج، وتجهيز الأجيال الإماراتية الناشئة بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة للمساهمة الإيجابية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، بما يدعم رؤية دبي المستقبلية ضمن أجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم 2033".

وقد أبرمت المدارس المشاركة في البرنامج حزمة من اتفاقيات التعاون للعام الدراسي المقبل 2026 - 2027، بهدف تمكين الطلبة الإماراتيين المتفوقين من خلال توفير تعليم عالي الجودة يعزِّز إنجازاتهم التعليمية، علاوةً على ترسيخ الثقافة والقيم الإماراتية واللغة العربية في المجتمع التعليمي، بما يعزز الهوية الثقافية ويجهّز الشباب الإماراتي لقيادة المستقبل المشرق لوطنهم.

من جانبه، قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة: "يُعد الاستثمار في الكفاءات الإماراتية المتميزة ركيزة أساسية في رؤية دبي للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

ويعكس إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج الطلبة المتميزين في دبي التزامنا المستمر بتمكين الطلبة المتفوقين أكاديمياً من الوصول إلى جامعات عالمية مرموقة والتخصص في مجالات المستقبل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة النمو. ومن خلال هذه المبادرات، نواصل تعزيز رأس المال البشري الوطني ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة".

ويشترط لالتحاق الطالب بالبرنامج أن يكون من مواطني دولة الإمارات، ويحمل خلاصة قيد إماراتية، وأن يكون ملتحقاً بمدرسة حكومية أو خاصة في الدولة أو خارجها، وأن يكون الطالب عند التحاقه بالبرنامج للعام الدراسي المقبل 2026-2027، مسجَّلاً في الصف الأول/السنة الثانية، وألا يزيد على الصف العاشر/السنة الحادية عشرة، أو ما يعادل ذلك في المناهج الأخرى المطبقة في دبي.

كما يُشترط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل 90% فأعلى في المنهاج التعليمي الأمريكي، ومنهاج وزارة التربية والتعليم. أما منهاج البكالوريا الدولية، فيشترط حصول الطالب على درجة (5)، ودرجة "B" في المنهاج البريطاني، وأن يجتاز الطالب اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة.

وتتيح عدد من المدارس المشاركة في البرنامج، ومنها مدارس مجموعة إينوفينتشرز، ومدرسة الإمارات الدولية، إمكانية قبول طلبة إماراتيين مُسجَّلين لديها أو ضمن المجموعة التعليمية المُدرجة في البرنامج.

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي في مجموعة تعليم: "سعداء بأن نكون جزءاً من برنامج دبي للطلبة المتميزين، وهي مبادرة تعكس طموحًا مشتركاً بين الجهات الحكومية وقطاع التعليم الخاص لتعزيز ورعاية التميز الأكاديمي، وضمان حصول الطلبة الإماراتيين المتفوقين على فرص تعليمية عالية الجودة، انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية واستراتيجية التعليم في دبي 2033. ونعمل على فتح آفاق جديدة أمام الطلبة الإماراتيين المتفوقين وتمكينهم من المساهمة في مسيرة دبي التنموية".

من جهته، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "تعكس شراكتنا المستمرة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة صندوق المعرفة، في إطار برنامج دبي للطلبة المتميزين، التزاماً راسخاً ومشتركاً بتوسيع فرص الوصول إلى تعليم عالمي المستوى للطلبة الإماراتيين المتفوقين، بما ينسجم مع رؤية دبي طويلة الأمد لتنمية رأس المال البشري. ونواصل تركيزنا على تحقيق أثر تعليمي ملموس لكل طالب، من خلال تمكين الطلبة الموهوبين من الالتحاق ببيئات تعليمية متميزة، وترسيخ أسس أكاديمية قوية عبر مناهج عالمية معتمدة. ويشرِّفنا أن نُسهم في إعداد جيل من القادة الإماراتيين الواثقين، المنفتحين على عالمهم، والقادرين على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستقبلية".

وقالت بونام بهوجاني، الرئيس التنفيذي في مجموعة اينوفينتشرز: "تنسجم مشاركتنا في برنامج دبي للطلبة المتميزين، مع رسالتنا في تقديم تجارب تعليمية متميزة، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في عالم متغير. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة للطلبة الإماراتيين. ونحن ملتزمون برعاية المواهب الإماراتية وإلهام التميز، ودعمهم في تحقيق أقصى طموحاتهم، وتطوير مسارات تعليمية تمكّن الجيل القادم من القادة".







