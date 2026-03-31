شرطة دبي تحصد ذهبية تحوّل القطاع الحكومي لعام 2026

دبي (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي الجائزة الذهبية لعام 2026، وذلك ضمن جوائز التحول في القطاع الحكومي التي تنظّمها مؤسسة (iESE) العالمية في دورتها السابعة عشرة، في إنجاز دولي جديد يعكس ريادتها في تبنِّي الابتكار والتقنيات المتقدمة لتعزيز منظومة العمل الشرطي وتطوير الخدمات الحكومية.

وتُعَد جوائز التحول في القطاع الحكومي (iESE) من أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالجهات الحكومية المتميزة في تطوير الخدمات العامة وتحقيق أثر ملموس في المجتمعات، من خلال تبنِّي الحلول الرقمية والابتكار المؤسسي وتبادل أفضل الممارسات على المستوى الدولي.

وبلغ عدد المرشحين في الجائزة 218 مُرشحاً من 88 جهة حكومية، ما يعكس مستوى التنافس العالمي، ويعزّز مكانة الجائزة منصة دولية رائدة لعرض أفضل ممارسات التحول الحكومي. وجاء فوز شرطة دبي تقديراً لنجاحها في تنفيذ مبادرات قائمة على الأدلة والابتكار، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمليات الشرطية، بدءاً من التدريب التخصصي ووصولاً إلى العمليات الميدانية، بما يعزّز الأمن والسلامة وجودة الحياة.

واستند هذا الإنجاز إلى مجموعة من المبادرات النوعية، أبرزها التدريب باستخدام «الواقع الافتراضي» الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتدريب، وأسهم في تطوير أساليب التدريب، من خلال بيئات محاكاة تفاعلية ترفع كفاءة المتدربين، إضافة إلى مبادرة «أكاديمية شرطة رقمية مُتكاملة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي»، التي تنفّذها أكاديمية شرطة دبي، والتي أسهمت في إحداث تحوّل رقمي شامل في منظومة التعليم، إضافة تطبيق «نظام متطور للفحص السريع للمخدرات والتقارير الرقمية»، الذي طوّرته الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعِلم الجريمة، ويتيح إجراء التحاليل الجنائية الميدانية بدقة عالية خلال دقائق.