مهرجان «أثر» يعزّز قيم التكافل والعطاء

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مهرجان «أثر» فعالياته في منارة السعديات في أبوظبي، مُسدلاً الستار على النسخة المميزة لعام 2026 التي جسّدت قيم التكافل والعطاء، وحوّلت الترفيه العائلي إلى منصة فاعلة لدعم الوقف وصناعة أثر اجتماعي مستدام، وأسهمت في تعزيز النجاح الكبير، الذي حققته حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت فعاليات المهرجان، التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس 2026، إقبالاً واسعاً من الزوّار، حيث استقطبت 13.500 زائر، واحتضنت أكثر من 120 نشاطاً وتجربة ترفيهية وثقافية وتعليمية، إلى جانب منصات داعمة للمشاريع الصغيرة وروّاد الأعمال، بما أسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي. ووصلت العائدات الإجمالية إلى 17 مليون درهم، ستخصّص لدعم «وقف أم الإمارات للأيتام»، تحت إشراف هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي».

وسيتم استثمار هذه العائدات وفق آلية وقفية معتمدة لدى «أوقاف أبوظبي»، تضمن تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل، تُخصص لدعم التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم للأيتام، بما يعزّز جودة حياتهم ويرسّخ دعائم مجتمع سليم ومتوازن.

وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «نفخر بالنجاح الذي حققه مهرجان (أثر) في نسخته لعام 2026، سواءً من حيث حجم التفاعل المجتمعي أو من حيث الأثر الإنساني الذي تحقق من خلاله. لقد أثبت المهرجان أن الترفيه يمكن أن يكون جسراً للعطاء، وأن المجتمع الإماراتي حين يجتمع حول هدف إنساني، يصنع فرقاً حقيقياً ومستداماً».

وأضاف: «يمثل مهرجان (أثر) نموذجاً متقدماً للعمل الوقفي المعاصر، حيث تتحول كل زيارة وكل مشاركة إلى مساهمة في بناء مستقبل أكثر استقراراً للأيتام، انسجاماً مع قيم (عام الأسرة) ورؤية أبوظبي في ترسيخ ثقافة الوقف كأداة تنموية مستدامة».

وثمّنت «أوقاف أبوظبي» الدور الحيوي الذي اضطلع به شركاء المهرجان والرعاة الداعمون، الذين أسهموا في نجاح هذه النسخة من خلال دعمهم الاستراتيجي واللوجستي والمجتمعي، بما يعكس التزامهم المشترك بتعزيز ثقافة العطاء.