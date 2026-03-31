الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«أوقاف دبي» تدعم 101 طالب في جامعة زايد

مقر مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي
1 ابريل 2026 01:36

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر
«حوار تريندز الاستراتيجي الرابع» يناقش الرؤى اللاتينية وتداعيات الأزمة إقليمياً ودولياً

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم لجامعة زايد، لتغطية المصروفات التعليمية الشهرية لـ101 طالب من الطلبة المستحقين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم وتمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم الأكاديمية.
وجاء هذا الدعم ضمن برامج مصرف التعليم في المؤسسة، الذي يهدف إلى مساندة الطلبة وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية تسهم في تطوير قدراتهم وبناء مستقبلهم العلمي والمهني.
وأكد عمر جمعة المازمي، مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن دعم قطاع التعليم وتعزيز الفرص الدراسية للطلبة يُعَد من أولويات المؤسسة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أساس بناء الإنسان وركيزة رئيسية لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.
وقال المازمي: نحرص في المؤسسة على دعم الطلبة وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية، بما يعزّز فرصهم في تحقيق التفوق الأكاديمي وبناء مستقبل مهني واعد، ويأتي هذا الدعم لطلبة جامعة زايد في إطار التزام المؤسسة بتوسيع نطاق المبادرات التعليمية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية.

آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
