جمعية الإمارات للسرطان تدعم المرضى من مختلف الجنسيات

دبي (الاتحاد)

قامت جمعية الإمارات للسرطان من خلال مكتب دبي بمبادرة توزيع السلال الغذائية والمستلزمات المنزلية على المرضى وأسرهم في إمارة دبي وضواحيها، بإشراف الدكتورة فاطمة عيسى محمد، مدير مكتب الجمعية في إمارة دبي ومشاركة أعضاء من الجمعية وموظفيها والمتطوعين.

وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تشمل عدداً من الأسر المسجلة لدى الجمعية من المقيمين من مختلف الجنسيات من حالات مرضى السرطان، وتأتي في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المرضى وأسرهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى أثناء رحلة العلاج والتعافي، وبالتالي إدخال البهجة إلى قلوبهم.

وأعربت الجمعية عن تقديرها للجهات الداعمة وشركاء التكافل الإنساني على دعمهم المتواصل للدور الذي تقوم به الجمعية في مساعدة مختلف المصابين وزرع الأمل والتفاؤل في نفوسهم.