الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تدعو السائقين للحيطة والحذر مع استمرار هطول الأمطار

1 ابريل 2026 01:36

دبي (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، على أهمية توخي السائقين للحيطة والحذر اللازمين على الطرقات وذلك مع استمرار هطول الأمطار، مُشيرة إلى ضرورة اتباع السائقين جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.
كما أكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار، مُشددة على أهمية إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية حرصاً على السلامة العامة.
ودعت شرطة دبي إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار.
كما دعت أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، متمنيةً للجميع السلامة والأمان.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
هطول الأمطار
مياه الأمطار
الأمطار
سقوط الأمطار
الأمطار الغزيرة
موسم الأمطار
السلامة المرورية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©