ارتفاع درجات الحرارة خلال أبريل ومايو مع أمطار ضمن المعدلات

مواطنون ومقيمون يستمتعون بالأجواء على كورنيش أبوظبي مؤخراً (تصوير: أشرف العمرة)
1 ابريل 2026 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال شهري أبريل ومايو ارتفاعاً في درجات الحرارة أعلى من المعدل العام، مع احتمالية تتجاوز 70% على معظم المناطق، وبفارق يتراوح بين 0.5 و1.0 درجة مئوية فوق المعدلات المناخية المعتادة. 
ووفقاً لتقرير التوقعات المناخية الموسمية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد للفترة من مارس إلى مايو المقبل تشير التقديرات إلى استمرار فرص هطول الأمطار ضمن معدلاتها الطبيعية خلال شهري أبريل ومايو، على أغلب أنحاء الدولة، دون مؤشرات قوية على زيادة أو انخفاض ملحوظ، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأنظمة الجوية المؤثرة.
وبيّن التقرير أن الحالة الجوية تأتي في سياق النمط الإقليمي العام الذي يشمل معظم شبه الجزيرة العربية، حيث تسود ظروف أكثر دفئاً من الطبيعي.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه التوقعات الموسمية تُعد مؤشرات عامة تعتمد على النماذج المناخية طويلة المدى، وقد تختلف التفاصيل اليومية أو الأسبوعية بناءً على تطورات الحالة الجوية، داعياً إلى متابعة النشرات اليومية للحصول على أحدث المستجدات.

