الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزّز التوعية المرورية لمستخدمي الدراجات النارية في الأجواء الماطرة

1 ابريل 2026 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي مبادرة توعية ميدانية استهدفت مستخدمي الدراجات النارية والعاملين في مجال توصيل الطلبات في إمارة أبوظبي، في إطار حرصها المستمر على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، وضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، تزامناً مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار التي تشهدها الدولة.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن المبادرة ركّزت على توعية سائقي الدراجات النارية بمختلف فئاتهم، وحثّهم على الالتزام بقوانين السير والمرور واشتراطات السلامة، لافتاً إلى أهمية مضاعفة الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، نظراً لما تسببه من انخفاض في مستوى الرؤية وزيادة احتمالية الانزلاق، مشيراً إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي تسهم في الحد من الحوادث والإصابات وتعزّز من مستوى الأمن والأمان على الطرق.
وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها في نشر الثقافة المرورية من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من مستخدمي الطريق، وتقديم الرسائل التوعوية المباشرة التي تسهم في رفع مستوى الوعي، خاصة في الظروف الجوية المتغيرة، بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية في جعل الإمارة من أكثر مدن العالم أماناً.
وأشار إلى أن المبادرة تضمنت تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع تجمُّع سائقي الدراجات النارية، وتوزيع منشورات توعوية بعدة لغات، إلى جانب تقديم إرشادات مباشرة حول القيادة الآمنة، مع التركيز على أهمية ارتداء الخوذة الواقية، وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وتجنُّب الانحراف المفاجئ أو الفرملة الحادة أثناء هطول الأمطار.

