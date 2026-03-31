أمطار متفرّقة متفاوتة الشِّدة على مختلف مناطق الدولة

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت مختلف مناطق الدولة هطول أمطار الخير، التي تفاوتت في شدّتها بين الغزيرة والمتوسطة منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، مصحوب بامتداد منخفض في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكاثر السُّحب وطول الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وكان الطقس أمس، بشكل عام، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع هطول الأمطار في مناطق واسعة من الدولة، بما في ذلك أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، حيث شهدت هذه المناطق هطولات مطرية متفرقة متفاوتة الشدة خلال فترات اليوم.

وتأثرت الدولة برياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصل سرعتها إلى نحو 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السُّحب في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

وفيما يخص اليوم الأربعاء، توقّع المركز استمرار تأثر الدولة بالحالة الجوية، حيث يبقى الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، قد تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الغربية.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية لتكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، ما يؤدي إلى اضطرابه في الخليج العربي، بينما يكون متوسطاً إلى مضطرب في بحر عمان، مع إثارة الغبار والأتربة على اليابسة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخِّي الحيطة والحذر خلال فترات هطول الأمطار، خاصة على الطرق، ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول، نظراً لاحتمالية تغير شدة الحالة في بعض المناطق.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن تميل الأجواء غداً الخميس إلى الاستقرار النسبي، حيث يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ظهور بعض السُّحب المنخفضة شرقاً، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكُّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ويستمر التحسن التدريجي يومي الجمعة والسبت، مع طقس مستقر نسبياً وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.