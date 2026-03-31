الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

فريق عطاء حمدان التطوعي يكرّم رجال الدفاع المدني بدبي

تكريم عدد من منتسبي الدفاع المدني (وام)
1 ابريل 2026 01:36

دبي (وام)

نظّم فريق عطاء حمدان التطوعي بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي مبادرة مجتمعية بعنوان «أنتم الأمان ونحن الامتنان»، وذلك في لفتة إنسانية تعكس قيم الوفاء والتقدير لرجال الدفاع المدني ودورهم الريادي في حماية الأرواح والممتلكات.
وتهدف المبادرة إلى تكريم رجال الدفاع المدني تقديراً لجهودهم الكبيرة وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني والوطني، فهم يجسدون نموذجاً مشرفاً في التضحية والعطاء ويقفون في الصفوف الأولى لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات واضعين سلامة المجتمع على رأس أولوياتهم.
وتم تكريم عدد من منتسبي الدفاع المدني وإلقاء كلمات شكر وعرفان لدورهم البطولي، إضافة إلى تنظيم فعاليات تعكس روح التلاحم المجتمعي، وتعزّز من قيم الانتماء الوطني.
وأكد أحمد بن عجلان، رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمان الفريق العميق بأهمية دعم وتكريم الجهات، التي تسهر على أمن وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن رجال الدفاع المدني يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الحوادث والطوارئ.

