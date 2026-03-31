وزير الخارجية البنمي يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات

محمد الشامسي يصافح خافيير مارتينيز آشا (وام)
1 ابريل 2026 01:36

بنما سيتي (وام)

التقى محمد عبد الله الشامسي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية بنما، معالي خافيير مارتينيز آشا، وزير العلاقات الخارجية البنمي، في مقر سكن السفير.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، وبحث سبل تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز الشراكة الثنائية والبناء على المشاركات السابقة، بما يخدم المصالح المشتركة.
كما تطرق الجانبان إلى التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية والدولية، ولا سيما الهجوم الإيراني الإرهابي والغاشم الذي استهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، حيث أكّد وزير الخارجية البنمي تضامن بلاده مع دولة الإمارات واعتباره هذا الهجوم تهديداً للاستقرار الإقليمي، مشيداً بدور دولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين.
من جانبه، أعرب السفير الشامسي عن تقديره لمواقف جمهورية بنما الداعمة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بنما
محمد الشامسي
الإمارات
سفير الإمارات
سفير الدولة
إيران
الاعتداء الإيراني
محمد عبد الله الشامسي
