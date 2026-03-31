عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات في المنطقة

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات في المنطقة
31 مارس 2026 22:38

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي نيكوس ديندياس، وزير الدفاع في جمهورية اليونان الصديقة.

جرى خلال اللقاء بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، على الأمن والسلم الإقليميين، وتأثيراتها الخطيرة في الملاحة الدولية، وما تشكله من تهديد لإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

وثمّن عالياً سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي نيكوس ديندياس، التي جاءت تجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتأكيداً على تضامن جمهورية اليونان الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية.

كما بحث سموه ومعالي نيكوس ديندياس مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، وما تشهده من نمو وتطور في كافة القطاعات بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة.
 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
اليونان
الإمارات
