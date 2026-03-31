سلطان القاسمي يشهد ختام أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 35

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل ختام الدورة الــ35 من أيام الشارقة المسرحية، والذي أقيم بقصر الثقافة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم كل من الفنانيّن القديريّن محمد جابر من دولة الكويت، الفائز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي في دورته الـ 19، والفنان الإماراتي جمال السميطي الشخصية المحلية المكرمة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عرضين مرئيين استعرضا سيرة الفنانين المكرّمين، مسلطين الضوء على مسيرتهما الحافلة وإسهاماتهما الكبيرة في إثراء وتطوير المسرح، وما قدماه من أعمال رائدة تركت بصمة واضحة في المشهد الثقافي والفني، إلى جانب استعراض أبرز المحطات الفنية التي شكّلت تجربتهما، والأدوار المؤثرة التي قدّماها على خشبة المسرح، فضلاً عن جهودهما في دعم المواهب الشابة والمساهمة في ترسيخ مكانة المسرح الإماراتي على المستويين المحلي والعربي.

وتفضل سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي بتكريم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 35، حيث نالت مسرحية "هير قرموشة" لمسرح الشارقة الوطني جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وفازت الفنانة إلهام محمد بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن مسرحية "نصف ليلى" لفرقة مسرح خورفكان للفنون، بينما ذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي للكاتب إسماعيل عبد الله عن مسرحية "هير قرموشة"، وحصل الفنان عبدالله الخديم على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية "قاموس الاختفاءات"، بينما نالت الفنانة سارة السعدي جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسرحية "هير قرموشة"، وفاز الفنان شعبان سبيت بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسرحية "غياهب الروح"، بينما نالت الفنانة بدرية آل علي جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسرحية "نصف ليلى"، وفاز الفنان منصور الزعابي بجائزة أفضل ممثل واعد عن دوره في مسرحية "جار اختيار عنوان"، وفازت أماني بلعج بجائزة الفنان العربي المتميز عن مسرحية "نصف ليلى"، وذهبت جائزة التحكيم الخاصة إلى فرقة مسرح دبي الأهلي عن مسرحية "سونا".

وفاز وليد عمران بجائزة أفضل ديكور عن مسرحية "هير قرموشة"، وفازت نصرة المعمري بجائزة أفضل مكياج عن مسرحية "نصف ليلى"، وفاز ماجد المعيني بجائزة أفضل إضاءة عن مسرحية "هير قرموشة"، بينما فاز عن مسرحية "غياهب الروح" كل من إبراهيم الأميري بجائزة أفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية، وعبير الجسمي بجائزة أفضل أزياء وإكسسوارات.

وشهد الحفل إلى جانب سموهما كل من الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين والفنانين والإعلاميين والمسرحيين.