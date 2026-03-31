بلدية الفجيرة: استمرار الجهود الميدانية للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية الأخيرة بكفاءة عالية

أكدت بلدية الفجيرة استمرار جهودها الميدانية المكثفة لسحب تجمعات مياه الأمطار، والتعامل مع تداعيات الحالة الجوية الأخيرة بكفاءة عالية، من خلال تسخير إمكاناتها الفنية والبشرية، والاستفادة من أسطولها التشغيلي لضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم.

وأوضحت البلدية أنها تعمل على مدار الساعة دون توقف، عبر فرق متخصصة منتشرة في مختلف مناطق الإمارة، لإنجاز الأعمال الميدانية بأعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة.

وأشارت إلى أن فرق العمل لا تقتصر مهامها على الجوانب التشغيلية، بل تؤدي دوراً مجتمعياً وإنسانياً متكاملاً، يشمل مساعدة الأسر المتضررة من الأمطار، ونقل الحالات التي تتطلب دعماً إلى مواقع آمنة، إضافة إلى مساندة العالقين في تجمعات المياه، وقطر المركبات المتعطلة، وتقديم الدعم اللازم لكبار المواطنين ومختلف فئات المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار حرص البلدية على أداء دورها الإنساني إلى جانب مهامها الخدمية، بما يعكس التزامها بتعزيز جودة الحياة وضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع في إمارة الفجيرة.







