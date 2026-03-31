شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تجنب الوقوف تحت الجسور والأنفاق أثناء هطول الأمطار

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى عدم الوقوف تحت الجسور أو داخل الأنفاق أثناء هطول الأمطار، مؤكدة أن هذه الممارسات الخاطئة تعيق الحركة المرورية وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث ، وتعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر خصوصًا في ظل انخفاض مستوى الرؤية وارتفاع مخاطر الانزلاق.وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على منصة إكس.

وأكدت شرطة أبوظبي ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية والوقوف في الأماكن الآمنة ، مشددة على أهمية ترك مسافة أمان كافية وتخفيف السرعات، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه أو المناطق المنخفضة التي قد تشهد تدفق المياه بشكل مفاجئ، وعدم الانشغال بغير الطريق.