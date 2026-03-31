الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

رئيس الدولة
1 ابريل 2026

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد عسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي إلى جانب تأثيراته على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

 

وجدد معاليه إدانة اليونان للاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

أخبار ذات صلة
اليونان تعلن العثور على 28 مهاجراً
قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر

كما استعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما على جميع المستويات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
