الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع اليوناني

رئيس الدولة
1 ابريل 2026 00:06

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" معالي نيكوس ديندياس وزير الدفاع في جمهورية اليونان.

ونقل معالي الوزير إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار.

وتناول اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد عسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إضافة إلى العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مجدداً معاليه إدانة اليونان لهذا العدوان الذي يشكل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وتقويضاً للاستقرار والأمن الإقليمي

المصدر: وام
رئيس الدولة
اليونان
