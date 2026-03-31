المشرخ عضوٌ في الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان

حازت دولة الإمارات عضوية الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان ممثلة لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي تعيين جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عضواً في الفريق الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، تجسيداً للمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات، ولثقة المجتمع الدولي في الدور المحوري الذي تضطلع به في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يعزز حضورها المؤسسي داخل آليات المجلس.

ويعد الفريق الاستشاري أحد المكونات المهمة في عمل مجلس حقوق الإنسان، إذ يضطلع بدور محوري في تقديم المشورة إلى المجلس، لا سيما في ما يتعلق بعملية اختيار وتعيين أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، كما يرفع الفريق الاستشاري توصياته إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن الفريق الاستشاري يتألف من خمسة أعضاء، يتم تعيينهم من قبل المجموعات الإقليمية، وتستمر عضوية الفريق عاماً واحداً للفترة من 2026 إلى 2027.