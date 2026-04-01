شرطة الفجيرة تؤكد نجاح الخطط الوقائية في الحفاظ على سلامة المجتمع خلال الحالة الجوية

1 ابريل 2026 12:35

أكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، نجاح خططها الوقائية في التعامل مع المنخفض الجوي، الذي شهدته الدولة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الماضي، بما أسهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والممتلكات، وتعزيز كفاءة الاستجابة الميدانية في مختلف مناطق الإمارة.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة رئيس فريق الأزمات والكوارث والطوارئ بالإمارة، إن القيادة نفّذت خطة استباقية متكاملة، تضمّنت نشر أكثر من 40 دورية شرطية على الطرق الداخلية والخارجية، والتقاطعات الحيوية، والأنفاق، بجانب تكثيف التواجد الميداني بالقرب من الأودية ومناطق تجمع مياه الأمطار، بهدف تعزيز السلامة العامة ومنع اقتراب الجمهور من المواقع الخطرة، مع متابعة مستمرة للحالة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن نجاح هذه الخطط جاء نتيجة للتنسيق الفعّال والتكامل المستمر مع الجهات المعنية، بما أسهم في ضمان انسيابية الحركة المرورية والتعامل الفوري مع مختلف المستجدات خلال الحالة الجوية.

وأشاد سعادته بجهود كافة الجهات والدوائر المحلية والشركاء الاستراتيجيين، مثمّناً مستوى التعاون والتنسيق، الذي أسهم في تحقيق استجابة سريعة وفعّالة، مؤكداً أن هذا التكامل يعكس روح الفريق الواحد ويعزّز من كفاءة إدارة الأزمات والطوارئ.

من جهتها أشادت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بوعي أفراد المجتمع والتزامهم بالإرشادات والتعليمات الوقائية، لما لذلك من دور محوري في دعم الجهود الميدانية وتعزيز مستويات السلامة العامة، مؤكدة استمرارها في تطوير خطط الطوارئ ورفع مستويات الجاهزية، بما يعزّز منظومة الأمن والسلامة ويواكب أفضل الممارسات في إدارة الأزمات.

المصدر: وام
