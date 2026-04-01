خالد بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»

ترأّس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة. واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على خطط شركة «أدنوك» لتمكين استمرارية الأعمال، بما في ذلك الدليل الشامل لإجراءات التخطيط الاستباقي للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة قبل وأثناء وبعد حدوثها، وفقاً لأرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية التي تطبقها كبرى الشركات والمنشآت البترولية العالمية لمواجهة التحديات المرتبطة بشتى أشكال الطوارئ والأزمات والكوارث. كما اطَّلع سموّه على خطط «أدنوك» لحماية كوادرها وأصولها بما يضمن سير العمليات التشغيلية ومواصلة الإنتاج بشكل فعّال وآمن، بالإضافة إلى إجراءات ضمان سلامة منشآت جميع الشركات التابعة للمجموعة لضمان الوفاء بالتزاماتها لخدمة عملائها محلياً وإقليمياً ودولياً وتلبية احتياجات أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز مرونة سلاسل إمدادات الطاقة من خلال إجراء تعديلات تشغيلية مؤقتة على المنتجات المخصّصة للتصدير بسبب الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة البحرية والشحن، التي تأثرت بالأوضاع الإقليمية في المنطقة. وتستمر «أدنوك» في تقييم الوضع على أساس كل موقع على حدة، وكل منتج على حدة، وكل معاملة على حدة، وذلك لضمان تلبية احتياجات عملائها وأصحاب المصلحة قدر الإمكان. واستعرض اجتماع اللجنة التنفيذية تقرير نتائج تأثر العمليات التشغيلية في بعض المنشآت النفطية التابعة لشركة «أدنوك» سواء بشكل مباشر أو إثر سقوط شظايا نتيجة عمليات التصدي الناجحة التي نفّذتها الدفاعات الجوية الإماراتية ضد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الدولة والتي تشكّل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتمثّل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة. وأشاد سموّه بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لفرق جميع الجهات والمؤسسات الوطنية في التعامل مع هذه الحوادث والظروف الاستثنائية، وجهود الحفاظ على سلامة الكوادر والعاملين في الخطوط والمواقع الأمامية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية في مختلف المنشآت البترولية، مؤكداً سموّه أن منظومة العمل في «أدنوك» تجسّد أعلى معايير المرونة التشغيلية والكفاءة المهنية في مواجهة الظروف الطارئة، وقدرتها على الاستمرار في توفير إمدادات موثوقة من الطاقة رغم جميع التحديات. وخلال الاجتماع، التقى سموّه أعضاء فريق استمرارية الأعمال في «أدنوك»، ووجه سموّه رسالة إلى فرق الخطوط الأمامية في مواقع الشركة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، أشاد خلالها بالروح المعنوية العالية التي يتحلى بها جميع الكوادر، وبما أبدوه من تفانٍ وإخلاص في العمل لتجاوز الظروف والتحديات الراهنة بعزيمة وثبات. حضر الاجتماع كلّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.