مجلس تنسيق العمل الخيري في عجمان يتابع حملة لإغاثة المتضررين من تداعيات الحالة الجوية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، تابعت الأمانة العامة لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف حملة إغاثية عاجلة لدعم الأسر والأفراد المتضررين من تداعيات الحالة الجوية المصاحبة لمنخفض العزم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في إمارة عجمان.

‏‎وقالت مريم المعمري أمين عام مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف إن أكثر من 2500 أسرة تسلّمت طروداً غذائية تكفي لمدة أكثر من شهر بالإضافة إلى تزويد 12000 وجبات غذائية على مدار الأيام الماضية، موضحة أن المساعدات شملت القاطنين في المناطق الأكثر تضرراً في الإمارة، إضافة إلى توفير مساكن مؤقتة لأكثر من 50 أسرة في عدد من فنادق الإمارة بسبب غمر مياه الأمطار منازلهم.

وأوضحت المعمري أن الحملة نظمت بالتعاون مع لجنة الأزمات والكوارث في إمارة عجمان ووزارة الدفاع والقيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان ودائرة البلدية والتخطيط، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك تولي عملية توزيع المساعدات من الجمعيات الخيرية العاملة بالإمارة كهيئة الأعمال الخيرية العالمية وجمعية الإحسان الخيرية ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأمر الذي أسهم في تسهيل الوصول إلى الأسر المتأثرة، لا سيما في المناطق المغمورة بالمياه بما عزّز سرعة الاستجابة، وضمن وصول الدعم بكفاءة إلى مستحقيه.

وأشادت الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري بالدور، الذي قامت به الجهات المشاركة ممن حملوا على أكتافهم تلك المساعدات متخطين كافة الحواجز والمسطحات المائية لتوصيلها إلى أبواب المنازل والشقق المتضررة.